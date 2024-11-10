В Белом доме заявили о намерении Байдена убедить Трампа продолжить помощь Киеву

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден лично обговорит с избранным главой государства Дональдом Трампом внутренние и внешнеполитические темы в ходе их встречи 13 ноября, в том числе продолжение военной поддержки киевского режима.
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