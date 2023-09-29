Зампрокурора одного из районов Магнитогорска задержали по делу о наркотиках

Зампрокурора одного из районов Магнитогорска задержали в рамках дела экс-полицейских. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителя прокурора Ленинского района подозревают в причастности к сбыту наркотиков.
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