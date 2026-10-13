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Эстония выделит 250 тысяч евро на игры и фильмы для «укрепления воли к самообороне»

Минобороны Эстонии выделит до 250 тысяч евро на поддержку производства аудиовизуальных произведений, которые будут укреплять волю эстонского народа к самообороне и защите государства.

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