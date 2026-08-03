800-летний крест с серебром нашли в российском регионе

В Торжке Тверской области при раскопках нашли 800-летний каменный крест с серебряными накладками, рассказала заведующая отделом археологии музея-заповедника «Торжок», специалист ИА РАН Наталья Сарафанова.
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