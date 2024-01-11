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В больнице скончался пятилетний ребенок, ставший сиротой из-за ДТП на трассе

В больнице скончался пятилетний ребенок, ставший сиротой из-за ДТП на трассе

Друг семьи рассказал о смерти мальчика, разбившегося в страшном ДТП под Новосибирском. В четверг, 11 января, стало известно, что пятилетний ребенок, которого доставили в больницу после аварии на трассе «Иртыш».

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