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Рамка 0,95 мм, топовая камера и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новый флагман Nubia вперые показали на официальных изображениях

Рамка 0,95 мм, топовая камера и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новый флагман Nubia вперые показали на официальных изображениях

Компания Nubia Mobile опубликовала первое официальное изображение нового смартфона Nubia Z40S, которое демонстрирует дизайн устройства спереди и сзади.

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