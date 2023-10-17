Экранизации Агаты Кристи, ставшие классикой жанра

Почему мы продолжаем делать это? Искать убийцу вместе с героями Агаты Кристи. Ответ, возможно, знала сама писательница, ставшая при жизни знаменитой благодаря своему дару – придумывать убийства и блестяще их раскрывать на страницах книг.
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