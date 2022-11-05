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Зерновая сделка: кому зрада, а кому перемога

Зерновая сделка: кому зрада, а кому перемога

Первого ноября все смотрелось странно, но обоснованно. Все было изложено здесь:Зерновая сделка: топить нельзя пропускать или как еще ?, и честно говоря, писал о том, во что верилось, хоть и с оглядкой.

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