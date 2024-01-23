Пропуска для друзей в Party Animals, Джокер в Suicide Squad, подробности о DLC к Alan Wake II…

CD Projekt RED начнёт активную разработку нового «Ведьмака» до конца 2024 года; в Party Animals введут бесплатные пропуска для друзей; Palworld продолжает бить рекорды, а авторы получают угрозы расправы и обвинения в плагиате; создатели «Готики» — в беде; Сэм Лэйк раскрыл немного подробностей о DLC к Alan Wake II; в RoboCop: Rogue City появился режим «Новая игра+»; Джокер всё-таки заявится в .