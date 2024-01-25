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Сбитый борт с пленными

Сбитый борт с пленными

Автор:  ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Скажу прямо: ни на гран не верю в случайность ситуации с бортом с пленными, которую пробрасывают и у нас, и на Украине.

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Комментарии
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Кошмар
Если вспомнить, что Зеленский еврей и выдвиженец Коломойского, то всё станет на свои места. Сионисты хотят не только русских уничтожить, но и жителей Украины, чтобы освободить территорию под себя. Пример: обстрел укропами лагеря пленных ВСУшников в ЛДНР, бессмысленные &quot;мясные&quot; атаки летом  2024 года, уничтожение самолёта с пленными в Белгороде. И понятно возмущение Израиля позицией России, когда она  осудила  действия ЦАХАЛ в Газе (даже Яшка Казаков не выдержал, сорвался). Понимают, что без разрешения России украинской земли евреям не видать.
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5 час.
Вадим Филин
Ждут твоего приказа.
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5 час.
HotRS
Логичнее было бы грохнуть уже освобожденных пленных на территории Украины и спихнуть все на Россию. Но видимо с логикой что-то не так.
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1 час.

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