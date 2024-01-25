Кошмар

Если вспомнить, что Зеленский еврей и выдвиженец Коломойского, то всё станет на свои места. Сионисты хотят не только русских уничтожить, но и жителей Украины, чтобы освободить территорию под себя. Пример: обстрел укропами лагеря пленных ВСУшников в ЛДНР, бессмысленные "мясные" атаки летом 2024 года, уничтожение самолёта с пленными в Белгороде. И понятно возмущение Израиля позицией России, когда она осудила действия ЦАХАЛ в Газе (даже Яшка Казаков не выдержал, сорвался). Понимают, что без разрешения России украинской земли евреям не видать.