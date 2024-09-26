Il Messaggero: в Италии, Франции и США намерены превратить «план победы» Зеленского в «мирный план»

Издание Il Messaggero пишет, что Италия настроена на оказание Украине помощи гражданского назначения и обсуждение не «плана победы» за счёт наращивания поставок оружия Киеву, а перспектив достижения мира.
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