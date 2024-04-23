Гыданцы увековечили память учительницы бюстом в школе-интернате

В холле Гыданской школы-интерната установили памятник выдающемуся педагогу Наталье Ивановне Яптунай. Учитель более 30 лет посвятила обучению грамоте детей тундровиков, сообщил глава Тазовского района Виктор Югай.
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