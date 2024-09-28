Небо над Угледаром Донецкой области, находящемся на линии фронта. Город, в котором идут боевые действия, подсвечивается осветительными снарядами.
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Небо над Угледаром Донецкой области, находящемся на линии фронта. Город, в котором идут боевые действия, подсвечивается осветительными снарядами.
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