Депутат ГД Свинцов: в сентябре блокировка YouTube не планируется

В сентябре блокировка YouTube не планируется. Об этом 12 июля корреспонденту ИА Регнум заявил зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов , комментируя информацию о том, что в сентябре в России могут заблокировать этот сервис.