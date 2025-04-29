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Челябинск пострадал от сильного ветра

Челябинск пострадал от сильного ветра

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апреля, ФедералПресс. Шторм, обрушившийся на Челябинск 29 апреля, не пощадил историческое здание на улице Труда – ветер сорвал крышу пристроя дореволюционного дома, где базируется «Штаб хранителей наследия».

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