Челябинск пострадал от сильного ветра

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апреля, ФедералПресс. Шторм, обрушившийся на Челябинск 29 апреля, не пощадил историческое здание на улице Труда – ветер сорвал крышу пристроя дореволюционного дома, где базируется «Штаб хранителей наследия».
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