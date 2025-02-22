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World Open 2025 — 2 раунд. Расписание трансляций

World Open 2025 — 2 раунд. Расписание трансляций

С 23 по 24 февраля 2025, снукер: второй раунд World Open, рейтинговый, Yushan Sport Centre, Юйшань, Китай Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп World Open 2025 — смотрите игры 1 раунда в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 2 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание - трансляции (квал.

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