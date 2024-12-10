Петербуржец проиграл деньги в подпольном казино и сдал его полиции

В Петербурге полицейские обнаружили подпольное казино в двухкомнатной квартире. По данным «РЕН ТВ», нелегальное казино находилось в многоэтажном доме, что, по мнению владельцев заведения, не должно было привлечь внимание правоохранительных органов.
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