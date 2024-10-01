В новом видео разработчики Metal Slug Tactics подробнее рассказали про новый игрово...

В новом видео разработчики Metal Slug Tactics подробнее рассказали про новый игровой процесс и визуальные эффектыИздатель Dotemu и разработчик Leikir Studio выпустили новое видео для Metal Slug Tactics и напомнили нам, что она выйдет на ПК и консолях осенью 2024 года.