В новом видео разработчики Metal Slug Tactics подробнее рассказали про новый игрово...

В новом видео разработчики Metal Slug Tactics подробнее рассказали про новый игровой процесс и визуальные эффектыИздатель Dotemu и разработчик Leikir Studio выпустили новое видео для Metal Slug Tactics и напомнили нам, что она выйдет на ПК и консолях осенью 2024 года.
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