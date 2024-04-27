Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков

ФАС предостерегла от роста цен на стройматериалы на фоне паводков

ФАС на фоне паводков предостерегла производителей от роста цен на стройматериалы ФАС подчеркнула, что для повышения стоимости стройматериалов отсутствуют основания.

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