Танкисты отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ на Дзержинском направлении

В кратчайшее время прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, экипаж выпустил несколько снарядов по полученным координатам и успешно уничтожил здание с находившимися внутри расчетами БпЛА украинских националистов.
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