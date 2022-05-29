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США обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека в КНР

США обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека в КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о новых нарушениях прав человека в КНР, а также тем, что китайские власти якобы ограничили свободу действий Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, посетившей Китай.

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