США обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека в КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен сообщениями о новых нарушениях прав человека в КНР, а также тем, что китайские власти якобы ограничили свободу действий Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, посетившей Китай.