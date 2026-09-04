Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Единственный подводник, который стал предателем: судьба матроса Бориса Галкина

С подводной лодки не сбежишь — эту русскую поговорку знают все. Кажется абсурдным даже думать о том, чтобы дезертировать с субмарины, находящейся в боевом походе в открытом море, в окружении вражеских кораблей.

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