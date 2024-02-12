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На пациентах в Мариуполе велись испытания препаратов для компаний Запада

На пациентах в Мариуполе велись испытания препаратов для компаний Запада

Информация об испытаниях ревматологических лекарственных препаратов, проводимые крупными западными фармацевтическими компаниями, при участии украинских чиновников была получена из документов, которыми располагает РИА Новости.

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