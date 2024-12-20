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Для лоббистов завоза мигрантов посылы, поручения и Указы Президента «по боку»?

Для лоббистов завоза мигрантов посылы, поручения и Указы Президента «по боку»?

Аргументы недели Для лоббистов завоза мигрантов посылы, поручения и Указы Президента «по боку»? Многие уже начинают считать, что мигрантов везут не для работы, есть явная установка: заместить русских.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
в мутной водице рыбку ловят &quot;лоббисты завоза&quot;. нового ничего. весь Запад пресловутый погряз в подобной истории, размывая национальные интересы &quot;толерантностью&quot;, как нечувствительностью этой смеси народов к внешнему воздействию. ибо первоочередность буквально в выживании. но тут системная ошибочка - никто в тусовке кукловодов местечковых &quot;лоббистов завоза&quot; не ждёт. это означает ровно то, что грабёж в моменте не гарантирует долгой счастливой жизни на мешках бабла. другое дело - сильная Россия. вот тут есть, что &quot;отвинчивать, откручивать, отламывать&quot;(А.райкин), т.е. жить хорошо в продолжительном периоде, ибо есть кормовая база. убить базу означает сократить сроки собственного благоденствия. все помнят - все выведенные из России сто лет назад капиталы не пережили своего первого владельца. никто не ждёт! помним и владельца яиц Фабрже, успокаивающего себя в том, что и он, и его за речкой хорошо понимают. ага! чем закончилось? ничто не ново под Луной...
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