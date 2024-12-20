Аргументы недели Для лоббистов завоза мигрантов посылы, поручения и Указы Президента «по боку»? Многие уже начинают считать, что мигрантов везут не для работы, есть явная установка: заместить русских.
Для лоббистов завоза мигрантов посылы, поручения и Указы Президента «по боку»?
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СК
Сергей Ковалев
в мутной водице рыбку ловят "лоббисты завоза". нового ничего. весь Запад пресловутый погряз в подобной истории, размывая национальные интересы "толерантностью", как нечувствительностью этой смеси народов к внешнему воздействию. ибо первоочередность буквально в выживании. но тут системная ошибочка - никто в тусовке кукловодов местечковых "лоббистов завоза" не ждёт. это означает ровно то, что грабёж в моменте не гарантирует долгой счастливой жизни на мешках бабла. другое дело - сильная Россия. вот тут есть, что "отвинчивать, откручивать, отламывать"(А.райкин), т.е. жить хорошо в продолжительном периоде, ибо есть кормовая база. убить базу означает сократить сроки собственного благоденствия. все помнят - все выведенные из России сто лет назад капиталы не пережили своего первого владельца. никто не ждёт! помним и владельца яиц Фабрже, успокаивающего себя в том, что и он, и его за речкой хорошо понимают. ага! чем закончилось? ничто не ново под Луной...
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11 час.
Андрей Павлов
Единственный честный человек оказался. А остальные... Почему бы не попеть, раз за это из бюджета неплохо платят.
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10 час.
валерий тишков
А власть продолжает переселять отобранные беднейшие кишлаки, как и задумано.
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9 час.
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