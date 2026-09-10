Россиянам назвали безопасную норму сахара

По данным эксперта, при суточной норме 2000 ккал стоит ограничиться 25 граммами сахара Эксперт Европейского медицинского центра Камиля Табеева в беседе с РИА Новости рассказала о допустимом количестве сахара в ежедневном рационе.
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