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Вакцина не помогла? Число очагов блютанга в Нидерландах удвоилось за неделю

Вакцина не помогла? Число очагов блютанга в Нидерландах удвоилось за неделю

Вирус блютанга был обнаружен у овец и других животных в 1094 местах в Нидерландах, согласно отчетным данным Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров страны, 30 июля сообщает портал Nieuwe Oogst.

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