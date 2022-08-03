Northern Ireland Open 2022. Результаты, турнирная таблица

16 — 23 октября, Открытый чемпионат Северной Ирландии 2022 (рейтинговый), Waterfront Hall, Белфаст, Северная Ирландия Победитель предыдущего турнира: Марк Аллен Northern Ireland Open 2021 Все новости и результаты Northern Ireland Open 2022 Квалификация Northern Ireland Open 2022 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд Northern Ireland Open 2022: Призовой фонд Открытого чемпионата Северной Ирландии 2022 по снукеру Общий призовой фонд — фунтов стерлингов Победитель — £ —Финалист — £ — Полуфиналисты — £ — Четвертьфиналисты — £ — Участники 1/8 финала — £ — Участники 1/16 финала — £ — Участники второго раунда — £ — [свернуть] Сенчури брейки Northern Ireland Open 2022: Cотенные серии Открытого чемпионата Северной Ирландии 2022 по снукеру [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Второй раунд Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Первый раунд Марк Аллен / Chang Bingyu (-) Чэнь Цзыфань / Нг Он Йи Джейми Джонс / Lee Chun Wai Andy (-) Dylan Emery / Цао Юпен Рики Уолден / Сяо Годун (-) Митчелл Мэнн / Nutcharut Wongharuthai (f) Хоссейн Вафаей Айюри / Марк Дэвис (-) Грэм Дотт / Крейг Стедмэн Зак Сурети / Himanshu Dinesh Jain (-) Стивен Магуайр / Оливер Браун Шон О’Салливан / Джейми О’Нилл (-) Кайрен Уилсон / Кен Доэрти Энди Хикс / Анда Чжан (-) Джимми Робертсон / Гэри Уилсон Марк Джойс / Александр Урсенбахер (-) Марк Уильямс / Питер Лайнс Нил Робертсон / Фрэйзер Патрик (-) Фань Чжэнъи / Эшли Хагилл Райан Дэй / Бен Уолластон (-) У Ицзэ / Джон Эстли Джек Лисовски / Ли Хан (-) Si Jiahui / Anton Kazakov Джордан Браун / Эндрю Паджетт (-) Крис Уокелин / Тепчайа Ун-Ну Майкл Уайт / Лайем Хайфилд (-) Аллистер Картер / Дин Джуньху Луис Хиткоут / Дин Янг (-) Барри Хокинс / Энтони Хэмилтон Джеймс Кэхилл / Хаммад Миах (-) Лу Нин / Джек Джонс Ryan Thomerson / Сэм Крэйги (-) Марк Селби / Рианн Эванс Джадд Трамп / Род Лоулер (-) Аарон Хилл / Стивен Хендри Том Форд / Сандерсон Лам (-) Скотт Дональдсон / Алфи Бёрден Стюарт Бинхэм / Аллан Тэйлор (-) Дэвид Лилли / Andres Petrov Дэвид Гилберт / Bai Langning (-) Ноппон Саенгхам / Ben Mertens Доминик Дэйл / Rebecca Kenna (f) (-) Чжоу Юэлун / Будет определён Джейми Кларк / Марко Фу (-) Шон Мерфи / Сюй Сы Джерард Грин / Барри Пинчес (-) Роберт Милкинс / Jenson Kendrick Робби Уильямс / Джексон Пейдж (-) Джон Хиггинс / Фергал О’Брайен Чжао Синьтун / Люй Хаотянь (-) Оливер Лайнс / Марк Кинг Джо Перри / Мэттью Стивенс (-) Адам Даффи / Asjad Iqbal Лука Бресель / Джо О’Коннор (-) Юань Сыцзюнь / Джимми Уайт Мэттью Селт / Дуэн Джонс (-) Muhammad Asif / Pang Junxu Стюарт Кэррингтон / Julien Leclercq (-) Энтони МакГилл / Peng Yisong Эллиот Слессор / Чжан Цзянькан (-) Янь Бинтао / Лян Веньбо Иан Бернс / Тянь Пэнфэй (-) Мартин Гулд / Майкл Джадж Дэвид Грэйс / Лэй Пэйфань (-) Ронни О’Салливан / Лукас Клекерс Квалификация 23 — 28 августа 2022, квалификация Northern Ireland Open 2022, Robin Park Leisure Centre, Уиган, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации Northern Ireland Open 2022 по снукеру: Cотенные серии квалификации Открытого чемпионата Северной Ирландии 2022 по снукеру [свернуть] Второй квалификационный раунд Марк Аллен (-) Chang Bingyu Чэнь Цзыфань (-) Нг Он Йи начало 23.