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НАША ЛОСИНКА

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Медицинский колледж №7 приглашает на день открытых дверей

30 сентября Медицинский колледж №7 проведёт день открытых дверей. Мероприятие пройдёт с 17:00 до 20:00 по адресу: Таймырская улица, дом 4 (станция метро «Медведково»).

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