Минус опорник и личный состав ВСУ: кадры работы Ми-35 в Курской области

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север».
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