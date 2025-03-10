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Татар-информ

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Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани

Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани

Председателю СК России Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани. Накануне в социальных сетях появилось видео с нападением группы подростков на казанца с несовершеннолетним сыном в ЖК «Салават Купере».

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