Председателю СК России Бастрыкину доложат о нападении группы подростков на отца и сына в Казани. Накануне в социальных сетях появилось видео с нападением группы подростков на казанца с несовершеннолетним сыном в ЖК «Салават Купере».
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