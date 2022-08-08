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Президент «Боруссии» об обвинении Шульца в домашнем насилии: «Надо дать ему возможность объясниться»

Президент «Боруссии» высказался о ситуации с Нико Шульцем. Защитника дортмундского клуба обвиняют в домашнем насилии.

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