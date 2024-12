Эксперты Digital Foundry выбрали самые красивые игры 2024 года — за первое место сраз...

Эксперты Digital Foundry выбрали самые красивые игры 2024 года — за первое место сразились Senua's Saga: Hellblade II и Indiana Jones and the Great CircleРедакция издания Digital Foundry в специальном видео устроила импровизированную церемонию Graphics of the Year Awards, на которой выбрала игры с лучшей графикой, вышедшие за 2024 год.