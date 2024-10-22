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Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез

Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез

Очередная вкусняшка от Натальи Оськиной Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте" выложила рецепт очень вкусного салата, в который желательно добавлять майонез домашнего приготовления.

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