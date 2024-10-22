Алтайский министр поделилась рецептом салата, куда нужно добавлять домашний майонез

Очередная вкусняшка от Натальи Оськиной Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте" выложила рецепт очень вкусного салата, в который желательно добавлять майонез домашнего приготовления.
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