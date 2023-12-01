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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала «неудачи» Украины на поле боя, призвав усилить военную поддержку Киева

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен признала «неудачи» Украины на поле боя, призвав усилить военную поддержку Киева

На Западе начали признавать, что Украина не выигрывает конфликт, а проигрывает в нем. В таком ключе высказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство Reuters.

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