Зелёный лук. Зелёный лук укрепляет иммунитет и превосходит репчатый по содержанию витаминов А, К, С, железа, кальция и пищевых волокон.
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Зелёный лук. Зелёный лук укрепляет иммунитет и превосходит репчатый по содержанию витаминов А, К, С, железа, кальция и пищевых волокон.
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