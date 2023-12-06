В Совфеде предлагают провести выборы президента 17 марта

Комитет Совфеда по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.
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