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Парламентская газета

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В Совфеде предлагают провести выборы президента 17 марта

Комитет Совфеда по конституционному законодательству на своем заседании 6 декабря рассмотрит проект постановления Совета Федерации о назначении выборов Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года.

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