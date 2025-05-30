Госпрограммы Кубани по итогам 2024 года выполнены на 93 процента

Региональный парламент утвердил постановление о выполнении краевых госпрограмм в 2024 году. Согласно документу на реализацию 28 государственных программ, действовавших на территории Краснодарского края в 2024 году, было предусмотрено 516,1 миллиарда рублей средств федерального и краевого бюджетов.