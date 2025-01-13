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Царьград

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Бой под Тулой: Беспилотник взорвался под окном многоэтажки

Бой под Тулой: Беспилотник взорвался под окном многоэтажки

ВСУ атаковали Алексин в Тульской области. Один из дронов сбили прямо под окном дома.Продолжают поступать сообщения о бое с роем беспилотников в Тульской области.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хохлы твари🤮💩
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