🫡🇷🇺Российские подразделения ведут непрекращающийся огонь по позициям боевиков ВСУ, вкатывая в землю укрепления вместе с живой силой🔥 🎥Вид со стороны противника #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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🫡🇷🇺Российские подразделения ведут непрекращающийся огонь по позициям боевиков ВСУ, вкатывая в землю укрепления вместе с живой силой🔥 🎥Вид со стороны противника #ВСРФ #Артиллерия #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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