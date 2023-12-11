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О том, как открыть бизнес, расскажут приморцам в День открытых дверей

О том, как открыть бизнес, расскажут приморцам в День открытых дверей

Жителей Приморья, которые желают заниматься своим делом, или уже занимаются, но так и не решились узаконить свой бизнес и зарегистрироваться, приглашают посетить Единый регистрационный центр Приморского края в рамках Дня открытых дверей.

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