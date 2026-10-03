Кашпировский хотел кремации после смерти, а не погребения

Племянник Анатолия Кашпировского рассказал о последней воле психотерапевта. По его словам, целитель хотел кремации после смерти, сообщило РИА «Новости» .
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