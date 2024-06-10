Победителей конкурса рисунков наградили в Котельниках

Победителей детско-юношеского творческого конкурса «Я помню. Я горжусь!» наградили в Котельниках. Авторы лучших рисунков на тему Великой Отечественной войны получили награды и побывали на экскурсии по школьному музею.
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