Второй участник избиения академика Зезина останется в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката Аркадия Вагнера – второго участника нападения на академика Никиту Зезина, через несколько дней после которого ученый скончался.
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