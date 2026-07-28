«Рисовать, чтобы жить»: как арт‑терапия помогает пациентам Воронежского онкоцентра справляться с тревогой

На крыше нового хирургического корпуса Воронежского областного научно-клинического онкоцентра прошло терапевтическое занятие — вместе с психологом пациенты рисовали, говорили о чувствах и учились возвращать себе ощущение внутренней опоры.
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