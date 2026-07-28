НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

«Рисовать, чтобы жить»: как арт‑терапия помогает пациентам Воронежского онкоцентра справляться с тревогой

«Рисовать, чтобы жить»: как арт‑терапия помогает пациентам Воронежского онкоцентра справляться с тревогой

На крыше нового хирургического корпуса Воронежского областного научно-клинического онкоцентра прошло терапевтическое занятие — вместе с психологом пациенты рисовали, говорили о чувствах и учились возвращать себе ощущение внутренней опоры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии