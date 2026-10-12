Грузинскому наёмнику ВСУ заочно дали 14,5 года в России

Наёмнику из Грузии Торнике Харамишвили, воевавшему за ВСУ, в России заочно вынесли приговор. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета в России.
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