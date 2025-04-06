Елена Моцеровская: Для начала использования заброшенных участков у собственника есть 3 года

1 марта вступил в силу разработанный Росреестром закон об установлении трехлетнего срока для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков.
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