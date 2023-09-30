Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VLADIMIR Zhidkov
    Замечательная статья! Каждая мысль верна и очень доходчиво убеждает нас в том, что Россия была (всегда), есть сейчас ...Рост ожесточения ...
  • Василий Садайло
    Вся надежда на Медведева, дайте ему маршальский жезл и назначьте главнокомандующим и победа будет за нами."Еще лет пять". Г...
  • Андрей Сим
    Вернуть бы военачальников времен Великой Отечественной с их опытом и современными возможностями, думается за две неде...В очередной раз н...

"Ресторанный сбор": поддержка СВО через вычет из счета – преимущества и дискуссии

"Ресторанный сбор": поддержка СВО через вычет из счета – преимущества и дискуссии

В Госдуму внесен законопроект о введении «ресторанного сбора», который вызвал противоречивые мнения у граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Вадимов
жидов олигархов пусть потрясут,потаниных,дерипаских и подобное ворьё..ишка слаба у гаранта.?.картавый шохин от имени всех нагло отказал?
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх