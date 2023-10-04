Полковник Литовкин: западные танки ВСУ не приспособлены для осенней распутицы

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что танки западного производства, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) плохо приспособлены для действий в условиях осенней распутицы.
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