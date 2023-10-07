Путин, Мирзиёев и Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан

﻿﻿Путин, Мирзиёев и Токаев приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан Президенты Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Узбекистан и Казахстан по газопроводу Средняя Азия - Центр.