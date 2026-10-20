Андрей Креер - Основатель и генеральный директор страхового агрегатора INFULL. Ещё в июне собственник сухого склада класса А платил за страховку 0,08–0,15% от стоимости объекта и не задумывался о рисках терроризма.
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